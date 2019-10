Frodi alimentari, sequestrate 4 tonnellate di cibo in tutta Italia: controlli anche a Messina

False Dop, cibi scaduti e taroccati come il il Cioccolato di Modica Igp e la Pera dell’Emilia Romagna Igp.

È il risultato di un’operazione condotta dai Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, nel corso dell’ultimo mese, a seguito di controlli in 46 aziende del settore agroalimentare operanti sul territorio nazionale, che ha portato a un maxi sequestro da 3,8 tonnellate di alimenti, per un valore di oltre 33 mila euro, e sanzioni per oltre 98mila euro.

Sono state inoltre denunciate cinque persone: quattro titolari di attività ristorative ed il direttore di un supermercato per tentata frode e frode in commercio aggravata. L’operazione rientra nella campagna «Tavola sincera» attivata sull'intero territorio nazionale dal Comando carabinieri per la Tutela Alimentare.

