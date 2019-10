Lunghe file sull'autostrada, Messina rivive l'incubo

Oggi si conoscerà il nome dell'impresa che si aggiudicherà il bis dei lavori per il rifacimento della galleria Giardini sulla A-18. Il supplizio estivo, con un tunnel chiuso e tutti i mezzi in coda sulla medesima carreggiata, è ancora nella mente di molti automobilisti e turisti. Il consorzio autostrade ha avviato una seconda gara d'appalto per i lavori.

Le offerte arrivate sono state tre e ieri è scattata la valutazione delle proposte da parte della commissione che oggi dovrebbe arrivare all'aggiudicazione. Una gara lampo con una ventina di giorni di tempo per presentare le buste. A base d'asta sono andati circa 700.000 euro, un milione l'intero valore dell'opera.

Da ieri a mezzogiorno invece, è chiuso lo svincolo di Giostra a Messina per chi vuole lasciare l'autostrada provenendo da Palermo.

