Neonata in pericolo di vita a Catania, salvata da un volo dell'aeronautica

Un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino si è alzato in volo nel cuore della notte per un trasporto sanitario urgente a favore di una neonata di Catania di soli tre giorni in imminente pericolo di vita.

La richiesta è partita dalla Prefettura di Catania che ha allertato la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, è decollato in piena notte alla volta di Catania per imbarcare la piccola, bisognosa di cure urgenti.

A causa delle particolari condizioni, l'equipaggio dell’Aeronautica Militare ha dapprima effettuato uno scalo a Genova per prelevare un’equipe medica dell’Ospedale Gaslini che monitorasse costantemente le funzioni vitali della piccola durante il trasporto.

Il Falcon 900, giunto a Catania ha imbarcato la bimba insieme ai genitori per poi atterrare nel capoluogo ligure circa un’ora dopo.

