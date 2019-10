Sequestro di capre a Messina, in zona Bisconte. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato una struttura abusiva in cui erano detenuti illegalmente gli animali.

In particolare, c'è il sospetto che otto capre potrebbero aver contratto la brucellosi. Precauzionalmente, sono state isolate in un recinto in attesa di essere sottoposte agli esami del personale medico veterinario.

© Riproduzione riservata