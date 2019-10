Tragedia all'ospedale di Patti, donna muore mentre sta partorendo

Una tragedia al momento inspiegabile ha gettato nell’angoscia l’intera comunità di Sant’Angelo di Brolo. Una madre Angelina Pintaudi, 38 anni, è morta, oggi intorno alle 14, nell'ospedale “Barone Romeo” di Patti, mentre stava partorendo.

Si trovava in sala operatoria, quando per cause in corso di ricostruzione, avrebbe avuto un arresto cardiaco. I medici presenti sono immediatamente intervenuti e hanno profuso ogni sforzo per salvare la vita della donna ma non c'è stato nulla da fare. Sono, invece, riusciti a far nascere il bimbo.

Per chiarire con esattezza le cause della morte la polizia di Patti, guidata dal dirigente Giusy Interdonato, ha avviato un'indagine a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa. I poliziotti hanno proceduto ad acquisire la cartella clinica ed hanno sentito alcune delle persone interessate.

La notizia ha fatto velocemente il giro del paese e scosso profondamente la comunità di Sant’Angelo di Brolo in quanto la donna era molto conosciuta per il suo impegno sociale e il suo amore per la musica. Era sposata e già mamma di una bambina.

Sulla vicenda la direzione provinciale dell'Asp ha avviato un'indagine interna.

© Riproduzione riservata