Casa allagata per una perdita d'acqua, paura per un'anziana di Messina

Momenti di apprensione stamani a Messina, in via Vittorio Veneto, nel popoloso rione di Provinciale. Intorno alle 8.30, intervento dei vigili del fuoco in un’abitazione al piano terra dal cui portone fuoriusciva una grande quantità di acqua.

All’interno c’era una vecchietta ignara di tutto, in quanto ancora dormiva. I pompieri hanno aperto la porta e constatato che la perdita di acqua fuoriusciva da un flessibile danneggiato. A segnalare il problema i vicini di casa, allarmati.

