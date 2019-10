Differenziata a Messina, al via il 4 novembre il "porta a porta" tra l'Annunziata e Torre Faro

C'è una nuova data per il battesimo della raccolta differenziata a Messina. È quella del 4 novembre e riguarderà la seconda zona dell'area nord. Il porta a porta fra due lunedì partirà in tutta la zona della riviera nord che va dall'Annunziata sino a Torre Faro.

In un primo momento Messina Servizi aveva ipotizzato di poter partire lunedì prossimo ma la particolare settimana di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, ha consigliato di far scivolare tutto di una settimana. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere aggiunta, sempre con il via il 4 novembre la seconda zona dell'area sud, cioè Tremestieri, Zafferia, Pistunina, San Filippo, Santa Lucia sopra Contesse.

