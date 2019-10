Maltempo, nuova allerta meteo rossa in Sicilia: scuole chiuse a Messina e Catania anche domani

Nuova allerta meteo rossa, di massimo livello quindi, per domani. Il maltempo imperversa da stamattina sulla Sicilia orientale e anche la provincia messinese è stata coinvolta. Il comune di Messina sta preparando una nuova ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per domani.

Molti istituti cittadini, in ogni caso sarebbero rimasti chiusi perchè il sabato non sono previste lezioni. Resta attivato il centro operativo comunale che monitora il meteo e avvia gli interventi. A San Michele ma anche a Cataratti c'è ancora chi posteggia l'auto nei torrenti nonostante le raccomandazioni. Sono in corso di perfezionamento le misure preventive previste dall'ultima ordinanza del sindaco.

E' stata una notte di pioggia e forte vento nella Sicilia orientale. Un cartellone è stato divelto dal vento sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza dello svincolo per Rometta. Nubifragi e allagamenti hanno colpito varie parti dell’Isola, dal trapanese al nisseno. Chiuse le linee ferroviarie Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta, Agrigento-Canicattì e Palermo-Trapani.

Resteranno chiuse anche domani le scuole a Catania. Lo ha disposto, per il secondo giorno consecutivo, il sindaco Salvo Pogliese dopo il nuovo avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile regionale, con la conferma del livello di allerta rossa. L'ordinanza prevede, tra l’altro, per domani la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri. L’apertura della Fiera dei Morti nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è inoltre

rinviata a domenica.

Nella zona meridionale della Calabria, invece, è stata innalzata l'allerta da gialla ad arancione.

© Riproduzione riservata