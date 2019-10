Punto nascita di Sant'Agata al palo, il commissario: "Serve nuovo personale"

«Si conferma la momentanea sospensione del punto nascita all'ospedale di Sant'Agata Militello, così come aveva disposto il direttore sanitario del presidio ospedaliero lo scorso 28 settembre». È questa la sintesi del sopralluogo effettuato ieri pomeriggio, dal commissario regionale ad acta Angelo Pellicanò, nel reparto di ostetricia e ginecologia, che era stato trasferito ai fini della messa in sicurezza dal terzo al secondo piano, a livello del blocco operatorio.

«Ho confermato la sospensione dell'evento - ha dichiarato Pellicanò - Per quanto riguarda le criticità, nulla da eccepire per gli interventi strutturali attuati dalla Direzione aziendale. Il gap da superare, invece, è quello riguardante il reperimento del personale, per poter assicurare la guardia attiva h24».

© Riproduzione riservata

