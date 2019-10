Vacche della mafia a Novara, il sindaco Bertolami: "Lotto per ristabilire la legalità"

Gino Bertolami mentre parla si tocca continuamente e nervosamente i baffi bianchi e sospira, guardando estasiato la meravigliosa vallata della sua Novara di Sicilia, dov'è sindaco al secondo mandato. Vuole parlare con un obiettivo preciso: ristabilire la legalità negata nel paese che amministra. Perché nonostante le sue denunce, gli appelli alle istituzioni, il tarlo rimane: Novara è ancora prigioniera della vacche libere e mafiose che girano per il paese indisturbate, espressione del potere che i signorotti criminali intendono esercitare nell'intero territorio dei Nebrodi. Le vacche come emblema del dominio. È la firma della mafia per dire “il territorio è nostro e lo controlliamo noi”, per terrorizzare gli allevatori onesti.

