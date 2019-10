Altra casa a "luci rosse" scoperta a Messina, tre denunciati

Un’altra casa di appuntamenti, la quarta in pochi giorni, scoperta dalla polizia municipale a Messina nel corso di un blitz portato a termine stanotte. Gli agenti hanno suonato al campanello di un’abitazione situata all’incrocio tra le vie Tommaso Cannizzaro e Carlo Botta.

Denunciate tre persone per sfruttamento della prostituzione e sequestrati denaro contante e altri oggetti. Case a luci rosse erano state portate alle luce in via Bonino, sul viale San Martino e nei pressi di piazza Duomo.

Gli agenti hanno poi indirizzato la lente sui locali notturni e hanno multato gestori e titolari di esercizi per somministrazione di alcolici in bottiglie di vetro. Nel centro cittadino, verificati i requisiti in possesso di una discoteca e il numero di avventori presenti.

© Riproduzione riservata