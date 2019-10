Donna morta durante il parto a Patti, le indagini dopo l'autopsia

È stato eseguito ieri mattina intorno alle 11,30 l'esame autoptico sul corpo di Angelina Pintaudi, la 38enne di Sant'Angelo di Brolo deceduta giovedì scorso nella sala parto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Barone Romeo di Patti mentre stava per dare alla luce il suo bambino.

Il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni non preoccupanti presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale del nosocomio pattese. L'autopsia eseguita sul corpo della donna dal medico legale dell'Asp di Messina, alla presenza dei due periti di parte, potrà adesso gettare luce sulle reali cause del decesso e consentire agli inquirenti di trarre le dovute conclusioni.

