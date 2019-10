Messina, il centro città destinato a diventare una grande area Ztl

Ci sono sei aree pronte a diventare off limits per sei ore al giorno. Un perimetro amplissimo della città, in pratica tutto il centro sembra destinato a trasformarsi una grande zona a traffico limitato. Non per sempre, ma a tempo.

Vuol dire che solo le auto dei residenti e di chi è autorizzato, avranno la possibilità di transitare in quelle strade. Tutti gli altri, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, si dovranno arrangiare con i mezzi pubblici, arrivando a piedi a destinazione o cercando posto in qualche posteggio ai margini della zona rossa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE