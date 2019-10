Incidente sulla Messina-Palermo, scontro auto-camion tra Giostra e Villafranca: un ferito grave

È ricoverato in prognosi riservata l’automobilista coinvolto nella carambola di ieri sera sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

I medici dell’ospedale Piemonte lo tengono sotto osservazione per i politraumi riportati ma il ferito, un ventinovenne, non è giudicato in pericolo di vita.

Era alla guida di una Ford Ka che intorno alle 20.30, all’uscita dalla galleria Calamo, in direzione Palermo, si è scontrata con un camion e un’altra auto. Sul posto la polizia stradale di Boccetta.

© Riproduzione riservata