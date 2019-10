Würstel con chiodi dentro per uccidere i cani, è allarme a Taormina

Macabra scoperta a Taormina, dove alcuni residenti della Perla dello Jonio hanno segnalato la presenza di pezzi di würstel abbandonati per strada da qualcuno con dei chiodi all'interno nel presumibile intento di fare del male agli animali, i cani in primis, che avranno la malaugurata idea di metterli in bocca.

Si tratta, come peraltro chiarito anche da esperti sulla Gazzetta del Sud in edicola, di un'inquietante gesto da parte di qualche sconsiderato che è stato prontamente segnalato dai residenti, anche attraverso il “passaparola” virtuale, attraverso le varie pagine dei social.

