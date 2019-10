Caronia, il trattore si ribalta e lo travolge: grave un 55enne

Incidente questa mattina a Caronia. Un uomo di 55 anni, originario di Bagheria, stava lavorando nel suo podere a bordo del suo trattore in contrada Piana, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si sarebbe ribaltato travolgendolo.

Il 55enne è stato soccorso dai sanitari del 118 di Santo Stefano di Camastra che hanno trasportato lo sfortunato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello

Le sue condizioni sono gravi, secondo un primo responso avrebbe infatti riportato un importante trauma toracico e addominale.

