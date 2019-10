La Ocean Viking sbarca a Pozzallo, migranti trasferiti nell'hotspot

La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo, dove comincia lo sbarco dei 104 migranti a bordo. Lo rende noto Sos Mediterranee in un tweet.

«Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia - scrive -. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro». Dopo undici giorni in mare è arrivato l’attracco dei migranti soccorsi davanti alle coste libiche, nel porto di Pozzallo, assegnato dal Viminale.

La soluzione si è sbloccata dopo che Francia e Germania hanno accettato di accogliere 70 dei salvati. I migranti sono sbarcati dalla nave accolti dalla struttura di operatori. Poi in fila sono saliti su un pullman.

Sono adesso diretti all'hotspot di Pozzallo, dove verranno trasferiti. Tra i migranti approdati, 41 sono minori e 14 hanno meno di 15 anni. La procedura di ricollocazione dei migranti avverrà quanto prima e «in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta».

Due bambini piccolissimi, di due e dieci mesi, uno in braccio al medico del porto di Pozzallo sono scesi dalla nave per primi, seguiti dalle donne, le madri e due donne incinta. I due bambini hanno delle broncopatie, delle difficoltà respiratorie e sono stati trasferiti all’ospedale di Modica per le cure del caso», dice il medico del porto Vincenzo Morello a fine controlli.

