Morta in un incidente in moto a Messina, laurea honoris causa a Margherita Rosso

Il rettore dell'Università degli studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea, conferirà la laurea honoris causa, in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi, a Margherita Rosso, scomparsa in seguito ad un tragico incidente in moto il 7 maggio scorso. La cerimonia si terrà domani, giovedì 31 ottobre, alle 17.30.

Margherita, studentessa dell'ateneo messinese stava preparando la tesi dal titolo: “L'influenza dell'attività di guida sulla fisiologia dell'occhio del conducente", proprio in tema di sicurezza stradale, seguita dal relatore, Orazio Pellegrino.

"Si era impegnata molto per raggiungere questo traguardo, che oggi avrebbe rappresentato un trampolino di lancio per i suoi tanti progetti...ma le sue Ali l'hanno fatta volare più in alto", si legge in una nota dell'Università.

