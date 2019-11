Commemorazione dei defunti e Ognissanti, a Messina cimiteri aperti dalle 8 alle 17

Scatta oggi il lungo fine settimana dedicato alla commemorazione dei defunti. Per questo, il Comune di Messina ha anticipato ad inizio settimana tutti i turni di chiusura dei cimiteri cittadini, ha definito orari unici di apertura e poi avviato una serie di interventi sulla viabilità. Il Monumentale e gli altri cimiteri suburbani saranno aperti al pubblico oggi e domani dalle 8 alle 17. Domenica dalle 8 alle 13.

Per i prossimi due giorni sarà vietato l'accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate e anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili. Tanti i divieti di sosta e di transito disposti dal Comune che ha comunicato anche nuove disposizioni per il sistema tranviario.

