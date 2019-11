La suora di un paese dei Nebrodi rimasta incinta, trasferita in un'altra sede

Continua a far discutere il caso della suora residente in un piccolo centro dei Nebrodi che avrebbe scoperto di essere incinta dopo una visita medica in seguito a forti dolori addominali.

La religiosa in stato interessante, come si legge in un articolo di Giuseppe Romeo sulla Gazzetta del Sud in edicola, da anni presta servizio presso un istituto collegio. Nelle scorse settimane avrebbe avvertito alcuni dolori che, anche in ragione di altre patologie di cui sarebbe sofferente, l'hanno portata a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello.

OSPEDALE SANT'AGATA Nebrodi, suora va in ospedale per dolori allo stomaco e scopre di essere incinta

Qui i medici, espletati gli esami di rito, hanno quindi notato come in atto ci fosse una gravidanza, pare ancora in fase iniziale, di poche settimane. Sul caso vige ovviamente il massimo riserbo. Non si registrano conferme o smentite in via ufficiale né tanto meno commenti da parte dell'ordine religioso cui appartiene la suora.

La suora, a quanto si dice colta da stupore alla rivelazione della gravidanza ma che non avrebbe palesato né fatto cenno su chi potesse essere il padre della creatura, pare sia stata subito trasferita su disposizione della direzione del proprio ordine religioso dall'istituto nebroideo, che ospita anche una casa famiglia, verso altra sede, alcuni dicono fuori dalla Sicilia.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata