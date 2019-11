Forze Armate, da lunedì a Messina una mostra dedicata al generale Dalla Chiesa

Si celebra lunedì la “Festa dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”. In questa occasione, dopo la consueta deposizione di una corona di alloro a piazza Unione Europea, alle 12, nei saloni di rappresentanza della Caserma “A. Bonsignore” di Messina, il generale Luigi Robusto, comandante interregionale dei Carabinieri “Culqualber”, inaugurerà la mostra dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa “Medaglia D’Oro al Valor Civile e Medaglia D’Argento al Valor Militare” - “Eroe del nostro Tempo”.

Madrina dell’evento sarà il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi che suggellerà il legame tra il generale e prefetto Dalla Chiesa con le Istituzioni, in cui ha sempre creduto e che ha rappresentato con onore e fedeltà.

La mostra, attraverso un percorso espositivo con pannelli illustrativi ricchi di fotografie ed immagini dell’epoca, ripercorre i momenti salienti della sua vita professionale. Saranno illustrati anche momenti di vita privata ed in particolare di vita familiare che risaltano i grandi principi morali del generale Dalla Chiesa. Emblematica è l’immagine che lo raffigura in alta uniforme da Ufficiale dei Carabinieri con in braccio sua nipotina Giulia.

La mostra, inoltre, sarà arricchita anche da una suggestiva esposizione di uniformi, cimeli e documenti dell’epoca. Verrà esposta una riproduzione dell’uniforme indossata dal generale durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri (dal dicembre 1981 al maggio 1982) ma anche documenti originali a sua firma.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 22 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, e il sabato dalle 9 alle 12.

