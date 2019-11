L'incidente mortale a Biancavilla, lo scontro ripreso da una telecamera

È indagato per omicidio stradale l'uomo di 25 anni, residente ad Adrano, che lo scorso giovedì a Biancavilla ha investito e ucciso una donna di 73 anni, Rosina Barbagallo.

La pensionata stava camminando in strada e ad un tratto è stata travolta dall'autovettura guidata dal ragazzo. Quest'ultimo, probabilmente per una distrazione o perché abbagliato dal sole, non si sarebbe accorto della presenza della 73enne, centrando la sfortunata anziana che ha riportato ferite mortali.

Da una prima ricostruzione dei fatti si era parlato di una manovra in retromarcia con l'auto che avrebbe urtato la donna. Successivamente le riprese di una telecamera di un esercizio commerciale hanno permesso di fare chiarezza sulla reale dinamica della tragedia.

