Si accascia dopo una serata al bar, giallo a Camaro sulla morte di un messinese di 48 anni

I carabinieri della Compagnia Messina Centro e del Nucleo operativo stanno svolgendo accertamenti sulla morte di un uomo di 48 anni, messinese, che intorno alle 23.30 di ieri all'improvviso s'è accasciato in strada a Camaro Inferiore mentre era in compagnia di un amico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai militari, i due avevano passato la serata in un bar a bere, e stavano rientrando nelle rispettive abitazioni, quando all'improvviso l'uomo è crollato a terra ed è morto.

L'amico ha allertato subito i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertenti per verificare le cause che hanno portato al decesso.

L'amico è stato sentito e racconta che avevano bevuto, poi mentre si trovavano nella strada dietro il colorificio, l'uom ha avuto il malore, si è accasciato ed è morto.

Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

