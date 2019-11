Messina, al via il nuovo piano delle linee bus: ma mancano autisti

Fra pochi giorni il piano delle linee dei bus sarà approvato dalla giunta messinese e a quel punto diventerà definitivo. Ma in ogni caso qualcuno rischia di restare scontento perché purtroppo la coperta è corta. Mancano autisti e da qualche parte continueranno le difficoltà.

«Nonostante l'arrivo ad agosto di trenta nuovi conducenti - spiega il direttore generale di Atm Natale Trischitta - siamo comunque in deficit. Infatti nello stesso periodo abbiamo perso 35 autisti per pensionamenti o definitiva inabilità al servizio. Per questo ci sono 13 linee su una quarantina che non dispongono dei tre turni di servizio e quindi nascono delle finestre orarie in cui non ci sono bus».

