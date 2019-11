Tragedia a San Pier Niceto, muore il neo assessore Piero Basile

Sgomento a San Pier Niceto per la morte improvvisa, mentre si trovava nella sede municipale, del neo assessore comunale Piero Basile, meglio conosciuto come ingegnere per via della sua professione.

Persona semplice e dall'animo buono e generoso, agli amici aveva manifestato soddisfazione per il nuovo incarico affidatogli da pochissime settimane dal sindaco Luigi Calderone. Nomina, che l'aveva visto ogni giorno impegnato e presente tra le mura del Comune, per confrontarsi con i colleghi, gli impiegati, gli operai ed i giovani del servizio civile, sulle tante iniziative e problematiche territoriali.

Grande il suo spirito di collaborazione e apprezzabile la voglia di portare avanti nuovi progetti per la crescita del paese. Nonostante le cure prestate dai medici del Pronto soccorso, chiamati immediatamente ad intervenire, a soli 54 anni, per cause ancora da accertare ma si pensa comunque ad un malore fulminante, l'ingegnere Piero Basile lascia l'intera Comunità addolorata e incredula.

© Riproduzione riservata