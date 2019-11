Scossa di terremoto al largo di Catania: la magnitudo è di 2,2

Scossa di terremoto questa mattina nel mar Ionio e in particolare nelle acque al largo di Catania.

La magnitudo registrata dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stata di 2,2. La scossa è avvenuta ad una profondità di 29 chilometri. La scossa, che non ha arrecato danni a cose o persone, è stata registrata poco dopo le 6,30 del mattino.

Intanto, restando in tema di terremoti, è stato stipulato nella curia vescovile di Acireale, alla presenza vicario generale Giovanni Mammino e del referente del sisma don Carmelo Sciuto, un contratto con la ditte esecutrice di lavori di messa in sicurezza della chiesa Santa Maria della Misericordia in Piano d'Api danneggiata dal terremoto del 26 dicembre 2018.

I lavori inizieranno il 13 novembre. Sono stati finanziati per il 70% dalla Presidenza Cei e per il restante 30% dalle parrocchie coinvolte.

© Riproduzione riservata