Degrado urbano, a Messina via all'operazione "Maregrosso pulita"

Si parte con un investimento di 170.000 euro. Serviranno per chiudere al transito, in direzione mare, sette traverse della via Don Blasco a Messina, la porta verso il degrado con vista sullo Stretto che per decenni la città ha tollerato, arrivando al massimo a indignarsi.

È scattata l'operazione “Maregrosso pulita”, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, che deve portare alla messa in sicurezza e alla bonifica del waterfront.

