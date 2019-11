Messina, crolla un muro a Salice: in pericolo la casa di due anziani

Il muro di una vecchia abitazione di Salice è crollato in seguito alle incessanti piogge delle ultime ore. E' accaduto in contrada Puntale dove i detriti hanno ostruito la strada e una parte del rudere minaccia l'abitazione di due anziani, che si trova a pochi metri di distanza.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, stanno lavorando per eliminare i detriti, mettere in sicurezza l'area e coordinare le eventuali operazioni di sgombero dell'abitazione minacciata dal crollo. I militari hanno intimato ai due anziani di abbandonare l'abitazione per prudenza, ma gli inquilini non intendono lasciare la loro casa. Situazione critica per uno dei due, le cui condizioni di salute non sono ottimali.

