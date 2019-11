Santa Teresa di Riva, il depuratore inquinava nonostante le rassicurazioni

Non ha funzionato alla perfezione il depuratore fognario di Santa Teresa di Riva durante i mesi estivi, a differenza di quanto affermato pubblicamente dal sindaco Danilo Lo Giudice in occasione delle discussioni sulle scie di reflui in mare.

È ciò che emerge dai verbali di ispezione redatti dall'Arpa di Messina, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, durante i sopralluoghi del 17 e 29 luglio svolti con la Stazione Navale della Guardia di Finanza, accompagnati dalle analisi sui campioni di reflui in uscita dall'impianto di contrada Catalmo, utilizzato anche da Savoca.

