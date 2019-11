La magistratura di Messina a lutto: si è spento il giudice Silvana Grasso

Nel luglio scorso il Csm l'aveva designata alla presidenza del Tribunale di Messina, posto che occupava già da qualche mese come facente funzioni. E si aspettava soltanto la ratifica del plenum per il suo insediamento.

Ma il giudice Silvana Grasso non ricoprirà più quel posto, s'è spenta oggi per una malattia che l'aveva colpita alcuni mesi addietro e non le ha lasciato scampo. A Messina da alcuni anni dopo una lunga esperienza a Reggio Calabria, ha sempre esercitato le sue funzioni nel settore giudicante, è prima di essere designata come presidente del Tribunale di Messina aveva presieduto la prima sezione penale.

Schiva, riservata, molto rigorosa, di poche parole, autentica stakanovista delle udienze fino a tarda ora, in questi anni ha avuto la grande capacità di portare a termine in tempi molto rapidi processi anche di grandi dimensioni e con parecchi imputati. A luglio la commissione Incarichi direttivi del Csm, la 5°, si era espressa con quattro voti a suo favore. Adesso è tutto da rifare.

© Riproduzione riservata