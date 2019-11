Pensionato travolto dalla sua auto, morto in provincia di Agrigento

Avrebbe lasciato la sua auto, una Fiat Panda, posteggiata in una strada in forte pendenza. All’improvviso, l’utilitaria si è messa in marcia e lo ha travolto.

Un pensionato di 74 anni, Francesco Diana, è morto sul colpo in contrada Manaresi a Raffadali (Ag). Sul posto, dopo l'incidente, si sono recati i carabinieri che hanno avviato le indagini e si stanno occupando della ricostruzione di fatti.

Un caso simile era avvenuto non molto tempo fa a Giardini Naxos. In questo caso la vittima è stata una donna che lavorava in un autonoleggio.

