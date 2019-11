Maltempo a Messina, allerta rossa: scuole chiuse e rischio sospensione per i traghetti

Allerta meteo rossa domani a Messina dove, secondo le previsioni, soffieranno forti venti di burrasca accompagnati da precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

In città, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, così come in diversi comuni della provincia tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Teresa Riva, Giardini Naxos, Milazzo e Letojanni.

Chiusi anche tutti i dipartimenti dell'Università di Messina dove sarà sospesa l'attività didattica.

Inoltre, possibili disagi sono previsti per il traghettamento nello Stretto. L’assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino comunica che la Capitaneria di Porto di Messina ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo marine dello Stretto di Messina a partire da oggi pomeriggio, lunedì 11, sino a mercoledì 13, che potranno determinare il rallentamento o la sospensione delle corse passeggeri e dei mezzi pesanti.

Le problematiche interesseranno in modo particolare i mezzi veloci in partenza dal porto di Messina, destinati al traffico di passeggeri per la Calabria, e le navi destinate al traffico di mezzi pesanti, con partenza dal porto di Tremestieri che potrebbe essere chiuso, con conseguente dirottamento delle unità navali interessate verso il porto di Messina e la rada San Francesco.

Per tale ragione, al fine di evitare il formarsi di code per il traghettamento, si invita a consultare previamente le Compagnie di navigazione per verificare la regolarità e l’orario di partenza delle navi e dei mezzi veloci.

