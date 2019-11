Maltempo nel Messinese, mareggiate sulla costa: il mare invade la terraferma a Santa Teresa, Furci e Scaletta

Il maltempo che ha imperversato per tutto il giorno nel Messinese ha provocato anche diverse mareggiate, che hanno invaso la terraferma.

A Santa Teresa di Riva le onde del mare forza 8, pur smorzate dal vento, hanno colpito la costa fin sotto il muro di cinta e hanno raggiunto il lungomare, riversando considerevoli quantità di sabbia sulla carreggiata.

I disagi maggiori sulla via marina si registrano nella zona centrale del paese in un tratto di 1,5 chilometri tra le vie Torrente Portosalvo e Dei Fabbri, in particolare all'altezza di via Del Gambero, dove le onde si sono abbattute sulla piazzetta e poi sulla strada, rendendo difficoltoso il transito per gli automobilisti. Il forte vento ha spezzato, alberi, pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale. Oggi divieto di sosta sul lungomare (lato mare) per consentire la pulizia e sosta gratuita sulla Statale 114.

Ma le mareggiate si sono abbattute con forza anche a Santa Margherita, Roccalumera, Itala e Scaletta.

A Sant'Alessio Siculo, alle 13, è crollato per le raffiche di vento un palo dell’illuminazione sulla Ss 114 di fronte al castello, in corrispondenza del bivio di Forza d'Agrò, abbattendo una centralina elettrica: Polizia municipale, l'Ufficio tecnico ed Enel hanno messo in sicurezza la zona ma l'impianto è rimasto danneggiato e al calare della sera i tornanti del Capo sono rimasti al buio. Sempre sulla Ss 114 è caduto un albero. Nessun disagio sul lungomare, rimasto aperto, con lievi quantità di sabbia riversati dalle onde nella zona nord.

Il vento fa strage di alberi a Messina, il Comune ai cittadini: "Evitate di uscire di casa". Ancora scuole chiuse Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via San Martino a Messina Albero caduto in via Giolitti a Messina Albero caduto in via Giolitti a Messina Transenne abbattute dal vento in prossimità del cantiere del Mercato Zaera Un albero divelto dal tempo anche in via La Farina Ancora danni per il vento in via La Farina L’albero caduto in viale della Libertà, la strada è stata chiusa in direzione nord Albero caduto in via delle Mura Albero divelto dietro la Chiesa Pompei Albero caduto in viale Libertà, angolo via Trapani Albero caduto in viale Libertà, davanti all’ex gazometro Albero caduto in viale Libertà, davanti all’ex gazometro Albero sdradicato Albero sradicato nei pressi del serbatoio Trapani Albero sradicato nei pressi del serbatoio Trapani Alberto crollato a Portella Castanea Alberto crollato a Portella Castanea Albero caduto per il maltempo Albero divelto a Messina Santa Margherita Cancello esterno del Genio civile Via Garibaldi, ferita la conducente dell’auto, trasportata in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita maltempo messina maltempo messina maltempo messina maltempo messina maltempo messina maltempo messina

Il mare in tempesta ha divelto nella zona sud una grossa boa in plastica, dal peso di circa 40 kg, che segnalava la barriera soffolta, sbattendola sulla spiaggia, dove è stata recuperata dall’assessore Saro Trischitta, dal consigliere Alessio Fichera e da Alfio Di Pietro.

Anche a Furci il lungomare è stato chiuso al transito e a Maregrosso grossi blocchi di cemento da una parte e le mareggiate dall’altra minacciano le barche del cantiere Stracuzzi.

