Messina, la grande chance del PalaRescifina: riempirlo con eventi e concerti

Un'occasione da cogliere al volo, oggi più che mai. Il Pal'Art di Acireale, palazzetto che da 22 anni “monopolizza” il settore concerti di target medio-alto in Sicilia, chiude i battenti per problemi di agibilità: notizia che sembra quasi un assist per rilanciare le ambizioni del PalaRescifina di San Filippo.

Basterebbe poco per incunearsi in questo momento di flessione della struttura che da più ventennio è punto di riferimento degli appassionati di musica di tutta l'Isola e non solo. Si cerca una soluzione per la doppia tappa del tour di Marco Mengoni, mentre sono già state “trasferite” al Pala Catania le esibizioni di Elisa e Coez.

Ma il futuro non è ancora scritto e Messina, che con lo stadio “Franco Scoglio” si è ritagliata uno spazio importante nel panorama nazionale può ancora crescere.

