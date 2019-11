Travolto da un trattore a Caronia, agricoltore muore dopo 2 settimane di agonia

Non ce l'ha fatta Gioacchino Fricano, il 55 enne di Bagheria che lo scorso 30 ottobre era rimasto schiacciato dal trattore mentre lavorava nel suo podere nel comune di Caronia. L'uomo si è spento questa mattina all'Ismett di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo rimase gravemente ferito a seguito dell’improvviso ribaltamento del trattore, a bordo del quale stava effettuando dei lavori di manutenzione in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Dopo essere stato schiacciato dal mezzo il 55enne era immediatamente stato trasferito all’ospedale di Sant’Agata Militello dove i medici avevano diagnosticato un importante trauma toracico ed addominale e un’emorragia interna, per la quale l’uomo era stato operato d’urgenza dai chirurghi santagatesi.

Ma a causa della gravità delle ferite riportate, in particolare al fegato e ai polmoni, i medici avevano disposto il suo trasferimento in elisoccorso al centro specializzato dell'Ismett di Palermo, dove è deceduto oggi dopo diversi giorni di agonia.

Ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Secondo alcuni testimoni, l’uomo sapeva guidare il mezzo agricolo, pertanto è presumibile che lungo il suo percorso abbia potuto incontrare un avvallamento, che avrebbe poi determinato il ribaltamento del trattore. Ipotizzabile anche che l'uomo possa essere stato colto da malore, proprio mentre si trovava alla guida e, per questo, avrebbe perso il controllo rimanendo poi schiacciato dal mezzo.

© Riproduzione riservata