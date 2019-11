Consulta provinciale degli studenti di Messina, Cristiano Sarno è il presidente

Cristiano Sarno è il nuovo presidente della Consulta provinciale degli studenti di Messina. Il sedicenne messinese, studente del liceo scientifico Archimede, la cui candidatura è stata sostenuta dall’associazioni universitarie S.U.D. e "Chirone" e dall’associazione culturale “Il Lab”, ha superato al ballottaggio, grazie ai 28 voti ottenuti negli istituti superiori di tutta la provincia di Messina, la candidata vicina all’Associazione universitaria Morgana, Virginia Bertolino, che si è fermata a quota 21 voti. Sarno succede all’ormai ex presidente della consulta, Albert Finocchiaro.

"Una grande, grandissima sfida personale - sottolinea Sarno – che mi prefiggo di affrontare con dedizione e senso di responsabilità nei confronti di tutti gli studenti della città e della provincia. Rappresentare chi ti accorda la sua fiducia è davvero un grande banco di prova".

"Quella di presidente della Consulta è una figura importante, che per essere interpretata al meglio richiede una piena comprensione degli strumenti che possono e devono essere utilizzati per lasciare una traccia riconoscibile nel corso del mandato. Spero di essere all'altezza. In senso assoluto, ruoli come quello che da oggi sarò chiamato ad interpretare sono fondamentali per avviare un serio processo di coinvolgimento e responsabilizzazione delle nuove generazioni in termini di capacità rappresentativa".

