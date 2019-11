Frana di Letojanni sull'autostrada: si apre il cantiere dopo quattro anni

Quarantanove mesi fa, in una sera piovosa d'ottobre come quelle di questo periodo, 60.000 metri cubi di terra finivano sulla corsia lato monte della A/18 all'altezza di Letojanni. La collina tagliata 50 anni fa per far passare l'autostrada cedette riversandosi sulla striscia d'asfalto, per fortuna senza fare vittime.

A distanza di oltre 4 anni, la svolta: «Venerdì consegneremo i lavori per l'avvio dei lavori di ripristino dell'autostrada». Ad annunciarlo Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture, chiudendo la prima fase di un iter, oggettivamente, lunghissimo. Ad occuparsi delle opere sarà un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Sgromo costruzioni srl di Maida (CZ) e dalla Cospin srl di Catania. Il costo, dopo il cospicuo ribasso, è sceso da 20,3 milioni della base d'asta ai 15 di reale spesa, di cui 4 a carico della Protezione civile regionale e 11 del Cas.

