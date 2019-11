Case per i "baraccati" di Messina, l'Arisme acquista altri 14 appartamenti

Altre quattordici abitazioni sono state acquistate questa mattina dall’Azienda del risanamento di Messina (Arisme) per completare il primo blocco di case da consegnare ai baraccati.

Nel salone delle bandiere si è completata la compravendita di appartamenti situati in varie parti della città. Unite alle venti già acquistate il mese scorso, queste case consentiranno di completare lo sbaraccamento del primo ambito, quello delle Case D’Arrigo, in via Maregrosso dove deve essere completata la costruzione della nuova via don Blasco.

Già spesi da Arisme tre milioni di euro.

