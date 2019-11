Messina, Filippo Ciancio è il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale

Si è insediato il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Messina, il dottor Filippo Ciancio, funzionario ispettivo dell'ufficio scolastico regionale originario di Piazza Armerina e con una lunga esperienza di docenza in ambiente scolastico e professionale.

Il dottor Ciancio ha avuto per Messina un incarico di reggenza fino a gennaio, in attesa della designazione definitiva. L'ufficio scolastico provinciale rafforzerà in particolare le attività rivolte ad un maggiore raccordo tra gli istituti e il mondo del lavoro, potenziando le opportunità in materia di alternanza scuola - lavoro e apprendistato, ma anche contrastando con migliori politiche di orientamento l'alto tasso di dispersione registrato soprattutto nel segmento dell'istruzione secondaria di primo grado, il triennio di scuola media.

Il dirigente ha presentato stamane il nuovo piano di dimensionamento della rete al consiglio scolastico provinciale riunito a Palazzo dei Leoni. L'assemblea voterà quindi il documento, con le eventuali modifiche, che ridisegnerà la mappa delle scuole dell'area metropolitana, in vigore dal prossimo anno scolastico dopo l'approvazione dell'assessorato regionale all'istruzione.

