Messina, signora dona 2 mila euro ai pompieri: andranno alle famiglie dei colleghi morti ad Alessandria

Un gesto per certi versi commovente, sicuramente significativo. Una signora, che ha voluto mantenere anonima l'identità, si è presentata ieri prima di pranzo al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina, in via Salandra, per donare duemila euro al Corpo nazionale.

Un grazie concreto, con la richiesta di distribuire, tra tutti i pompieri di turno in caserma durante la giornata, quella cifra. Una persona evidentemente legata in modo particolare ai vigili del fuoco, che ha voluto lodare per l'impegno e l'importanza di un lavoro svolto ogni giorno con dedizione tra rischi e pericoli.

Commossi da quanto accaduto, i vigili del fuoco di Messina hanno deciso di destinare interamente la somma alle famiglie dei tre colleghi morti nella cascina ad Alessandria durante lo svolgimento del servizio, Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

© Riproduzione riservata