Stop alla plastica, a Patti 160 borracce d'alluminio per gli studenti

Nell'ambito della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, in programma da oggi fino al 24 novembre, il Comune di Patti ha disposto l'acquisto di ben 160 borracce in alluminio, prive di sostanze nocive, da distribuire agli studenti delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado.

L'iniziativa dal motto “Conosci, Cambia, Previeni”, promossa a livello nazionale dal comitato Aica, è stata sposata anche dall'ente di Palazzo dell'Aquila, con l'obiettivo di creare tra gli studenti pattesi un momento di sensibilizzazione sul problema, sempre più attuale, della produzione di rifiuti. L'adesione alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” rappresenta l'inizio di un nuovo percorso che a breve dovrà approdare al “plastic free”.

