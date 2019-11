Messina, in settimana sarà aperto lo svincolo di Giostra

Riaprirà in settimana lo svincolo di Giostra, a Messina. L'uscita, con il giunto, verrà allargata e di parecchio. Sarà resa più sicura ma prima dell'apertura al traffico occorre che il giunto posato nei giorni scorsi finisca la sua “maturazione” di 28 giorni.

Dopo sarà collaudato e quindi sarà dato il via libera all'utilizzo. E visto che c'è da attendere fino alla metà di dicembre per quel momento, il Cas ha deciso di riaprire l'uscita di Giostra originaria, quella più stretta e non interessata dal giunto, fino a che i tempi non saranno maturi per l'apertura integrale.

Novità anche sul fronte del bilancio. Come scrive Lucio D'Amico in un articolo sulla Gazzetta del Sud in edicola, il sindaco ha annunciato che la Giunta ha già completato la predisposizione del bilancio di previsione 2020 e che si chiederà al Consiglio di approvarlo entro il 31 dicembre.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE