La fortuna bacia Messina, vinti 500mila euro a Saponara con il "Miliardario"

La fortuna tocca la Sicilia e in particolare Saponara, in provincia di Messina, dove è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto "Il Miliardario". Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita "Bar Milione" di Pietro Venuto, in via Marconi 1, a Saponara, nel Messinese.

«Non saprei chi possa aver vinto, fortunatamente abbiamo tanti clienti. Mi auguro che si possa godere al meglio la vincita», ha dichiarato Pietro Venuto, titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 5 miliardi e 860 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e in Sicilia premi per oltre 366 milioni di euro.

