Messina, riapre lo svincolo di Giostra ma non per i mezzi pesanti

Da stanotte riapre in tangenziale lo svincolo di Giostra per chi proviene da Villafranca. L’uscita era rimasta chiusa per un mese circa per consentire i lavori di posa di un giunto che unisse lo svincolo al viadotto Ritiro sul quale sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza.

La viabilità dunque alla situazione del mese scorso, con una doppia corsia di marcia sulla Palermo-Messina, divisa fra coloro che devono uscire a Giostra e coloro che proseguono sino per Messina Boccetta. Lo svincolo resta interdetto ai mezzi pesanti.

Mentre da metà dicembre in poi, a giunto collaudato, anche i camion potranno usare quella rampa. Ma a quel punto il Cas devierà tutto il traffico proprio sul Giostra per consentire la ricostruzione del vicino viadotto.

