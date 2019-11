Malore in vacanza, 45enne di Rocca di Capri Leone muore davanti a moglie e figlia: donati gli organi

Un grande atto di altruismo, di amore e di generosità, che dà speranza a tante persone, che vivono malattie difficili per le quali l'unica àncora di salvezza è il trapianto.

Questo atto d'amore arriva dal grande cuore di Laura, moglie di Rosario Pidalà, di 45 anni, di Rocca di Capri Leone, venuto a mancare lunedì scorso per un malore improvviso. Un destino crudele, che ha trasformato una vacanza in famiglia in una tragedia.

Rosario, la moglie Laura e le loro bimbe, di 9 e 4 anni, si trovavano a Roncadelle (Brescia). Alle 4 del mattino, appena alzato, l'uomo si è subito accasciato sul letto, colto da un improvviso malore, sotto gli occhi della moglie e della figlia più piccola. Inutili i soccorsi.

