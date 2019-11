Panico in centro a Santa Teresa di Riva, in fiamme un'auto a gas

Attimi di paura, ieri mattina alle 8,30 in pieno centro, a Santa Teresa, per un'autovettura che ha preso fuoco.

Il veicolo, una Ford “Fiesta” condotta da una donna, viaggiava sulla via Regina Margherita quando, poco prima di via Pozzo Lazzaro, è cominciato a fuoriuscire fumo dal vano motore: in pochi istanti si sono quindi sviluppate le fiamme, innescate da un guasto o un corto circuito sul mezzo, alimentato a benzina e metano.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

