Esposizioni, concerti e una pista di ghiaccio: tutte le iniziative di Natale a Messina

Messina è già in moto per un Natale partecipato. Decine di iniziative sono arrivate sul tavolo degli assessori di Palazzo Zanca. In città, esposizioni, mostre, mercatini, concerti o anche semplici addobbi danno il segno che comunque, non sono giorni come tutti gli altri.

Il clou del programma dicembrino sarà diviso in tre location. A piazza Cairoli, MessinaInCentro sta pianificando l'installazione di una pista di ghiaccio, un giardino di luci, un villaggio natalizio anche dedicato al cibo, e sarà sistemato un grande albero all'ingresso della piazza. In via dei Mille, l'associazione “Millevetrine” sembra vicina al nulla osta per l'organizzazione dell'isola pedonale con addobbi e luminarie. Il terzo luogo dovrebbe essere piazza Immacolata di marmo, dove la Confcommercio sta lavorando per regalare un presepe artistico mozzafiato.

