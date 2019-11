Falso in bilancio al Comune di Catania: 36 indagati, c'è anche l'ex sindaco Bianco

La Guardia di finanza ha notificato la conclusione di avviso indagine nei confronti di 36 impiegati nell'ambito di una inchiesta per falso in bilancio al comune di Catania dal 2013 al 2018. Tra gli indagati l'ex sindaco Enzo Bianco e componenti delle sue giunte amministrative.

Agli atti della inchiesta anche la relazione della Corte dei conti che ha portato al dissesto finanziario dell'Ente. "Avremo modo di rispondere puntualmente alle singole contestazioni, punto per punto, ciascuno per la propria responsabilità. Come abbiamo sempre fatto. Orgogliosi di avere servito le istituzioni sempre con impegno ed onestà riconosciuti. Ma naturalmente con un po' di amarezza, questa volta", afferma Bianco.

"Riponiamo piena fiducia nella magistratura che saprà accertare se gli atti compiuti dall'amministrazione Bianco hanno una rilevanza penale. È sempre più evidente che la dichiarazione di dissesto finanziario della città, non è stata una calamità naturale ma ha dei responsabili politici ben definiti", sottolinea in una nota il movimento Catania Bene Comune.

