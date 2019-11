Prostituzione, denunciata a Messina una donna nigeriana

La sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani ha denunciato in stato di libertà una donna di nazionalità nigeriana, che svolgeva attività di prostituzione. Fermata dagli agenti, ha dichiarato di avere ricevuto i soldi in suo possesso da un cliente per una prestazione sessuale occasionale.

Alla stessa sono stati contestati l'articolo 455 del codice penale per le banconote sequestrate e l'articolo 6 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione. La donna africana, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, consumava gli atti sessuali all'interno di una garage in uno stabile vicino al cavalcavia San Raineri.

Spazi angusti e condizioni igieniche precarie.

© Riproduzione riservata