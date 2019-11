Taormina, chiude lo storico cinema "Olimpia": costi insostenibili

Lo storico cinema Olimpia di Taormina non riaprirà più. A comunicarlo è l'imprenditore, Carmelo Fichera, che a più riprese aveva tentato di tenere in vita il cinema e lo aveva riaperto a più riprese per dare alla città quello che è l'unico punto di riferimento sul territorio per gli appassionati. Chiuso ormai da tempo, l'Olimpia in questo inverno rimarrà chiuso ed è una chiusura definitiva.

«Non ci sono più i presupposti - spiega Fichera -. Negli anni a Taormina non si è mai voluto comprendere che bisogna abbassare i prezzi in inverno e attrarre così la gente in città. Non era più possibile andare avanti a fronte di incassi che non consentivano più nemmeno il minimo essenziale per le spese».

